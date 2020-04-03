Ankara oto sanatkarları 14 kurala ilave 15 kural getirdi - Son Dakika
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Ankara oto sanatkarları 14 kurala ilave 15 kural getirdi

6 saat önce

Ankara Oto Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Sağlık Bakanlığının korona virüs sebebiyle açıkladığı 14 kuralın yanında oto sanatkarları için ilave 15 kural hazırladıklarını söyledi.

Ankara oto sanatkarları 14 kurala ilave 15 kural getirdi, System.String[]

Ankara Oto Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Sağlık Bakanlığının korona virüs sebebiyle açıkladığı 14 kuralın yanında oto sanatkarları için ilave 15 kural hazırladıklarını söyledi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arslanoğlu, Oda olarak esnafların test sürüşlerini yalnız yapması, öğle yemeklerinde tek tabaktan yenilmesi, toplu ulaşım aracı kullananlar için gerekirse işlerine 1 saat geç gelmesi ve işe geldiklerinde de ellerin sabunlu suyla yıkanması gibi ilave kuralları uyguladıklarını ifade etti. Oto sanatkarlarının iş yerlerinde korona virüs önlemleri çerçevesinde zorunlu bir kapatmanın söz konusu olmadığını belirten Mustafa Arslanoğlu, "Sanayilerde iş yerlerimiz açıktır. Haliyle üretimin devam etmesi önemlidir. Biz sanayi esnafı olarak da böyle bir salgına rağmen işimizin başındayken Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kurala ilave tedbirler almak zorundaydık. Bu yüzden oda olarak arkadaşlarımızla toplanarak oto sanatkarlarımıza özel 15 kural daha ilave ettik. 14 kuralın yanında belirlediğimiz 15 kurala da uyulması için bütün oto sanatkarlarımızı bilgilendiren görsellerle hazırladığımız bir bildiri yayınladık ve dağıttık" dedi.


Arslanoğlu, devlet salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alırken kendilerinin de esnaflara bazı kurallar koyduklarını belirterek, "Bunların başında müşteri geldiği andan itibaren sosyal mesafeyi koruduğumuz gibi önceden alışagelmiş el sıkışma, sarılarak müşteriyi karşılamalardan kaçınmamız vardır. Oto sanatkarımız araçtaki arıza tespitini yapmak için önce bir test sürüşüne çıkar. Test sürüşünden önce aracın içerisini mutlaka 5 dakika havalandırmasını istiyoruz. Test sürüşüne müşteriyle çıkmaması gerektiğini eğer müşteri ısrarcı olursa maske takarak müşterinin arka koltuğa oturmasını sağlaması gerekiyor. Bunun dışında toplu taşıma araçlarıyla iş yerlerine gelenlerin toplu taşımanın yoğun kullanıldığı saatten 1 saat sonra gelmesini ve iş yerine geldikten sonra da mutlaka iş yerinde elini yüzünü sabunlaması gerektiğini anlatıyoruz. Yine bizim sanayilerimizde oto sanatkarlarımızın alışagelmiş öğle yemekleri vardır. Bir gün bulgur pilavı pişirirler topluca tek tabaktan yerler. Bir gün melemen yaparlar hep birlikte aynı tabaktan paylaşırlar. Bununda kaldırılmasını ve ayrı ayrı tabaklarda yemek yenilmesini tavsiye ettik" dedi.


"Virüs gündelik hayatımızda yaptıklarımızın pek çoğunu bizlere unutturdu. Tehlike geçene kadar da bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini savunuyoruz" diyen Arslanoğlu, "Bizim ustalarımız bir doktor gibidir. Nihayetinde onlarda araçları muayene eder ve iyileştirir. Bu yüzden korona virüs salgını sebebiyle bir doktor gibi ayrı bir hassasiyet göstermeleri lazım. Bu ülkemiz, sağlımız ve müşterilerimizin sağlığı için önemli. Aksi halde sadece kendimiz değil, bütün kesimin sağlığını tehlikeye atmış oluruz. Gerek olmadığı sürece iş yerlerimizin kapatılmasını istemiyoruz. Üretimin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Gerek görüldüğü zaman bir kararnameyle duyuruluyor zaten. O yüzden şu anda oto sanatkarlarımızın iş yerlerini kapatacak bir durum yok. Tabii ki 'Evde Kal' çağrısıyla işlerimizde büyük oranda bir düşüş meydana geldi. Bütün meslek erbabı esnafımız gibi korona virüs salgınının yarattığı ekonomik krizden bizde etkilendik. Devletimiz her zaman güçlüdür. Bunu da hepimiz bugün görüyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla Avrupa'nın çöküşünü hepimiz izliyoruz. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmayı başarıyor. Dedelerimiz zamanında cephelerde mücadele vermiş, şunda bizde mücadelemizi kurallara uyarak veriyoruz. Bugünler geçecek ve güzel günlerin bizleri beklediğini hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan bağış kampanyasına da sonuna kadar destek veriyoruz. Devlet millet el ele verdiği zaman üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yoktur" dedi. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:46 Kaynak: İHA

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