Ankara otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı - Son Dakika

Ankara otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı

6 saat önce

Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldıANKARA'da, sol arka tekerleği olmayan bir otomobil, 80 kilometre hızla Anadolu Otoyolu üzerinde yol aldı.

Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı

ANKARA'da, sol arka tekerleği olmayan bir otomobil, 80 kilometre hızla Anadolu Otoyolu üzerinde yol aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Otoyolu'nda Akıncı Gişeleri'ne 40 kilometre kala kaydedilen görüntüde, Ankara'dan İstanbul yönüne bir otomobil yansıdı. Sol arka tekerleği olmayan otomobil, fren kampanası üzerinde saatte 80 kilometre hızla yol aldı.

Ankara otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
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