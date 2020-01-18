Ankara otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı - Son Dakika

Ankara otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı
6 saat önce
Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldıANKARA'da, sol arka tekerleği olmayan bir otomobil, 80 kilometre hızla Anadolu Otoyolu üzerinde yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı
ANKARA'da, sol arka tekerleği olmayan bir otomobil, 80 kilometre hızla Anadolu Otoyolu üzerinde yol aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Otoyolu'nda Akıncı Gişeleri'ne 40 kilometre kala kaydedilen görüntüde, Ankara'dan İstanbul yönüne bir otomobil yansıdı. Sol arka tekerleği olmayan otomobil, fren kampanası üzerinde saatte 80 kilometre hızla yol aldı.
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