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Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, hain 15 Temmuz gecesini anlattı - Son Dakika

Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, hain 15 Temmuz gecesini anlattı

17.07.2021 13:59
Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, hain 15 Temmuz gecesini anlattı, System.String[]

Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptırılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde yayınlanacak belgesel için röportaj verdi.

Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptırılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde yayınlanacak belgesel için röportaj verdi.

Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde yayınlanacak belgesel için röportaj verdi. Dönemin Ankara Özel Harekat Şube Müdürü olan ve o geceki Jandarma Genel Komutanlığı harekatını bizzat yöneten Er, "Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısıyım. 3 kardeşiz. Üçümüz de Ankara'da il emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Şehit ailesiyiz. Babam 1992'de Hakkari Özel Harekat Müdürü iken PKK ile girdiği silahlı bir çatışma neticesinde şehit oldu. Biz şehit ve gazi ailesiyiz. 15 Temmuz 2016 günü akşam saat 20: 30 sularında gerçekleşen hain kalkışmada şehit olan başkan yardımcımız Önder Güzel ile şubemizin yerleşkesinde kamelyada oturuyorduk. Daha sonra il emniyet müdürümüzden Genelkurmay Başkanlığı önünde hareketlilik olduğunu, olağan dışı bir hareketlilik yaşandığını ve içerden silah sesleri geldiğini öğrendik. Kendisinden bizzat benim de başında geçmem yönünde talimat aldıktan sonra başkan yardımcımız Önder Güzel'in yanından ayrıldım. Mevcut 20-30 kişilik bir gücümüz vardı. Genel Kurmay Başkanlığı'na harekat ettik. Biz tabi önce içerde bir askerin cinnet geçirdiğini düşündük. Akabinde bir söylenti, tatbikat yapılıyor söylentisi. Akabinde köprülerin kapatıldığı haberi geldi" dedi.

"Toplam 40 kişiydik"

Vatandaşların desteğiyle hainlerin teslim olduğunu söyleyen Er, "Büyüklerimizin talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na harekat etmem söylendi. Kalkışmanın kara ayağının Beştepe Jandarma Karargahı'ndan yönetildiğini, burayı düşürebilirsek darbenin kara ayağını da koparmış olacağımızı söylediler. 40 kişilik bir gücümüzle etrafını sardık; içerden hainlerin dışarı çıkmasını engellemek ve olabildiğince etkisiz hale getirmek için sabaha kadar süren bir çatışmanın başlangıcı bu şekilde gerçekleşti. 5'e yakın yaralı verdik. Sabah 7-8 sularında içeriye girmeyi başardık. Köşe köşe çatışmalarımız oldu. Yaralanmalarımız oldu. Tesirsiz hale getirdiğimiz hainler oldu. Vatandaşın desteği ile içerdeki hainler kendileri teslim oldular. Üniformalarını soymaları talimatı verdim personelime. Şerefli Türk Askeri'nin şanlı ordumuzun üniformasını taşıyamayacaklarını ve bunları çalmış olduklarını düşündüğüm bu hainlerden üniformamızı aldık. O günün yıllar sonra belki yüz yıllar sonra da hatırlanacak çok önemli görüntüsüne sebep olduk. Bu emri vermiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Üniformalarını aldık; atlet ve külotlarıyla kaldılar. Milletin şerefli üniformasını, şanlı üniformasını ordunun hainlerin üzerinden aldık" ifadelerini kullandı.

"TEM Daire Başkanımız Turgut Aslanı vurulmuş halde ben buldum"

Dönemin Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralı halde bulduğunu ifade eden Er, "Terörle Mücadele Daire Başkanımız kahraman gazimiz, ağabeyimiz, benim de şehit babamın arkadaşı Turgut Başkanımızın bu ihaneti fark edip henüz başlamadan çok erken vakitlerde konunun aslını öğrenip dengelemek için Jandarma Genel Komutanlığı'na geldiğini ve kendisinin esir alındığını, rehin alındığını öğrendik. Müştemilatın bir köşesinde vurulmuş olarak koruması şehit edilmişti. Nabzına baktım. Yüzündeki kanı sildim, titriyordu. Şükür ağabeyimin, başkanımızın şimdi sağlığı sıhhati yerinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Kurtuluş Harbi'nde silah arkadaşlarıyla isimsiz yiğitlerle belirttiği 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir'; 'mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' vecizelerinin vücut bulmuş halini gördük o gece" diye konuştu.

"Özel Harekat eşittir Türk milleti"

Özel Harekat'ın öneminde değinen Er, "Özel Harekat Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, cesaretleriyle anıtlaşıp kahramanlıklarıyla destanlar yazmıştır. 15 Temmuz hain kalkışma gecesi FETÖ'cü köpekler yerleşkemize, başkanlığımıza, ocağımıza attığı hain bombalarla 41 silah arkadaşımıza şehadet şerbeti içirmiştir. Unutmadık, unutmayacağız. Milletimize ve devlet büyüklerimize sözümüz var. Merak etmeyin gereğini yaptık. Biz var oldukça yine yaparız. FETÖ'cü hain köpeklere acı yok, merhamet yok, gözyaşı yok. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, hain 15 Temmuz gecesini anlattı - Son Dakika


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