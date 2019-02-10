Son Dakika Haberleri: Ankara Özhaseki Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz-3

Ankara Özhaseki Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz-3

1 saat önce

Özhaseki Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz-3(Tür: Ankara)

Özhaseki Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz-3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:39 Kaynak: DHA

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