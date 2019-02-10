Son Dakika Haberleri: Ankara Özhaseki Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz

Ankara Özhaseki Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz

8 dakika önce

Özhaseki Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (4)(Tür: Ankara)

Özhaseki Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (4)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:53 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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