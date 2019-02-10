Ankara Özhaseki Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz
8 dakika önce
Özhaseki Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (4)(Tür: Ankara)
Özhaseki Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (4)
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:53 Kaynak: DHA
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