Ankara Özhaseki'dan Yavaş'a: Mazlum Bir Adamsan Hakkını Her Yerde Ben Savunacağım

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MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin

Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil