Son Dakika Haberleri: Ankara - Özhaseki Doğduğumuz Yere Hizmet Ettik Sıra Doyduğumuz Yerde

Ankara - Özhaseki Doğduğumuz Yere Hizmet Ettik Sıra Doyduğumuz Yerde

46 dakika önce

Ankara - Özhaseki Doğduğumuz yere hizmet ettik sıra doyduğumuz yerde (3) - ÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARETÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARET(Tür: Ankara)

Ankara - Özhaseki Doğduğumuz yere hizmet ettik sıra doyduğumuz yerde (3) - ÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARET

ÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARET

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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