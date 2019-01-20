Ankara - Özhaseki Doğduğumuz Yere Hizmet Ettik Sıra Doyduğumuz Yerde
46 dakika önce
Ankara - Özhaseki Doğduğumuz yere hizmet ettik sıra doyduğumuz yerde (3) - ÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARETÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARET(Tür: Ankara)
Ankara
- Özhaseki Doğduğumuz yere hizmet ettik sıra doyduğumuz yerde (3) - ÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARET
ÖZHASEKİ'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNE ZİYARET
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:56 Kaynak: DHA
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