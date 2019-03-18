Ankara Özhaseki Hdp'nin Yönetimde Mutlaka İşe El Koyacağının İşaretidir -3
1 saat önce
Özhaseki HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir -3(Tür: Ankara)
Özhaseki HDP
'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir -3
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:57 Kaynak: DHA
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