Son Dakika Haberleri: Ankara Özhaseki Hdp'nin Yönetimde Mutlaka İşe El Koyacağının İşaretidir -3

Ankara Özhaseki Hdp'nin Yönetimde Mutlaka İşe El Koyacağının İşaretidir -3

1 saat önce

Özhaseki HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir -3(Tür: Ankara)

Özhaseki HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir -3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:57 Kaynak: DHA

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