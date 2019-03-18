Son Dakika Haberleri: Ankara Özhaseki Hdp'nin Yönetimde Mutlaka İşe El Koyacağının İşaretidir -4

Ankara Özhaseki Hdp'nin Yönetimde Mutlaka İşe El Koyacağının İşaretidir -4

1 saat önce

Ankara Özhaseki HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir -4(Tür: Ankara)

Ankara Özhaseki Hdp'nin Yönetimde Mutlaka İşe El Koyacağının İşaretidir -4, System.String[]
Ankara Özhaseki HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir -4

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

Ankara, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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