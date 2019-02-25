Son Dakika Haberleri: Ankara Özhaseki 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre

Ankara Özhaseki 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre

36 dakika önce

Ankara Özhaseki 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (4)(Tür: Ankara)

Ankara Özhaseki 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (4)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:19 Kaynak: DHA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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