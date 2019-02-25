Ankara Özhaseki 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre
36 dakika önce
Ankara Özhaseki 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (4)(Tür: Ankara)
Ankara
Özhaseki 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (4)
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:19 Kaynak: DHA
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