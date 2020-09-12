Ankara Pancar Kooperatifi Başkanı Bıyıkoğlu, Başkan Akay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Bıyıkoğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklama göre, Bıyıkoğlu'na ziyarette, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekrem Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi Kaya ve Kooperatif Müdürü Aytekin Tuna eşlik etti.

Bıyıkoğlu başlayacak olan kampanya dönemi ile ilgili hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Hurşit Dede ve Kooperatif Müdürü Uğur Metiner'in de hazır bulunduğu ziyarette, Bıyıkoğlu, Başkan Akay ve üyelerle sektörel konularda görüş alışverişinde bulunup, önümüzdeki yıl çiftçilerin ekeceği tarımsal ürünler ve tohumlar hakkında karşılıklı değerlendirmede bulundu.