ANKARA 'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' - Son Dakika

ANKARA 'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli'

'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' GAZİ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, herkesin kendine göre bir bakteri florası olduğu için makyaj malzemelerinin kişiye özel olması gerektiğini belirtti.

'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' GAZİ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, herkesin kendine göre bir bakteri florası olduğu için makyaj malzemelerinin kişiye özel olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Aksakal, "Pandemi sürecinde makyaj hem yaptıran hem de yapan kişi açısından riskli durum" dedi.

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, güzel olmanın birinci koşulunun sağlıklı olmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aksakal, "Güzelleşmeye çalışırken sağlığımızdan olmamamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulu aracılığıyla bu anlamda birçok kuruluş için önlemler yayımladı. Kuaförler ve berberler içinde bir takım önlemler var. Tüm süreç boyunca zorunlu saç kesme ya da boyama sırasında mutlaka maske kullanılmalı. Kuaföre girerken el hijyenine dikkat edilmeli. Gittiğiniz yerde 'maske takılıyor mu, genel dezenfeksiyon önlemlerine uyuluyor mu, mesafeler ayarlanmış mı, içerisi çok kalabalık mı' bunlar önemli kriterler. Eğer bunlar sağlanıyorsa karşınızdaki kişi sizin için olumlu bir ortam hazırladıysa size mesafenizi korumak, maskenizi takmak ve el hijyeninizi uygulamak dışında çok fazla iş kalmıyor, işlemlerinizi yaptırıyorsunuz" diye konuştu.

'MÜMKÜNSE KENDİMİZE BİR SET ALALIM ONU KULLANALIM'

Randevulu çalışmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aksakal, "Randevulu sistemle çalışıyor olması ve tek kullanımlıklar olmak üzere gerçekten hijyenik olarak bir başkasına aktarmayacak malzemelerin kullanılması gerekiyor. Küçük işletmeleri düşünürseniz tek kullanımlık malzemeler oldukça büyük masraflara neden oluyor. O nedenle tek kullanımlık şöyle evirilebilir; kişiye özel kullanılan ve ardından hemen temizlenen ürünler de kullanılabilir. Havlu kullanılabilir; ama kullanıldıktan sonra en az 60 derecede olacak şekilde deterjanla makinede yıkamanız gerekir. Randevu verirken kişilerin kendi kullandığı törpüleri, manikür setleri ya da cımbız gibi özel kullandığı malzeme varsa bununla gelmelerinin hatırlatılması gerekiyor. Mümkünse kendimize bir set alalım onu kullanalım daha rahat ederiz. Havlumuzu setimizi de alarak da gidebiliriz bu da başka bir çözümdür" dedi.

'BAKTERİLER DAHA FAZLA ÜREYEBİLİYOR'

Bu süreçte kuaförlerde makyaj ve yüz güzellik bakımlarının yasaklandığını hatırlatan Prof. Dr. Aksakal, "Bunun da bir nedeni var. Aslında biz uzunca bir süredir makyaj malzemelerinin kişiye özel olması gerektiğini ve böyle ortamlarda makyaj malzemelerimizle gelmemizin en doğrusu olduğunu söylüyoruz. Çünkü herkesin kendine göre bir bakteri florası var. Siz normalde kendiniz bile kullanırken aslında makyaj malzemelerini uzun süre kullanmamak ve paylaşmamak üzerine mesajlar alıyorsunuz. Kullandığınız malzemenin rengi, kokusu değişirse ya da uzun süre kullandığınızı hissediyorsanız değiştirmek durumundasınız. Çünkü orada bakteriler özellikle daha fazla üreyebiliyor. Hem paylaşmamak hem de vakti gelince değiştirmek zaten önerilen bir kuraldı. Şimdi böyle bir durumda da iki nedenle bu önemseniyor. Birincisi, o malzemeleri enfekte edebilirsiniz, makyaj malzemesini bir kişi kullandı yarım saat sonra başka birine kullanmak gerekebilir o nedenle bir risk vardı. Direkt 'Kovid-19 bulaşır' demek çok uygun değil; ama bir risk var. İkinci konu da yakın temas, makyaj yaparken belli bir süre çok yakın temasta bulunmanız gerekiyor. Hem yaptıran hem de yapan kişi açısından riskli durum" ifadelerini kullandı.

'VİRÜS GÖZDEN BULAŞABİLİYOR'

Gözün özellikle korunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Aksakal, makyaj yaparken de eyelinerler, rimeller gibi çok değişik malzemeler kullanıldığını ve bunların da hem sürülmesi sırasında hem de çıkartırken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Aksakal, "El hjyeniyle birleştirdiğimizde de mutlaka makyaj yapmadan önce el temizliği çok önemli gözü korumak adına. Çünkü Kovid-19 hastalığına neden olan virüs gözden, mukozalardan, ağızdan, burundan el teması yoluyla bulaşabiliyor. O nedenle lensinizi takarken çıkarırken önce elinizi yıkamanız, lensinizi takmanız, göz makyajınızı mümkün olduğunca hafif tutmanız önemli. Çıkarmadan önce de yine ellerinizi yıkamanız, önce lensinizi çıkarıp, sonra makyajınızı temizlemeniz zaten genel önerilerimiz arasında. Aksi takdirde sadece Kovid-19 değil, göz enfeksiyonları da olabiliyor. Ortak makyaj malzemesi kullanımı ve önlem alınmadan yapılan bakımlarda da maalesef diğer insanlara bulaşabiliyor" diye konuştu.

ANKARA 'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli'

Gazi Üniversitesi, Aksakal, Ankara, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA 'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi         
11:28
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı         
11:25
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:17
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti         
11:11
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu         
11:04
Aşk, para, sağlık! Bu hafta sizi neler bekliyor? Karma Astrolog Aysun Köşker'den haftalık burç yorumları Aşk, para, sağlık! Bu hafta sizi neler bekliyor? Karma Astrolog Aysun Köşker'den haftalık burç yorumları         
11:02
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı         
10:51
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
10:47
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?         
10:47
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz         
10:34
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor         
10:33
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti         
10:32
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik         
10:30
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun 48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun         
10:26
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor         
10:19
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı         
10:17
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü         
10:15
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler         
10:11
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı         
10:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor         
10:02
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı         
10:01
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi 20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi         
10:01
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi         
10:00
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı         
09:59
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi         
09:58
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu         
09:46
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı         
09:28
'New York'un yarısıyla yattım' diyen büyük beden model Ashley Graham, oğlunu emzirirken poz verdi 'New York'un yarısıyla yattım' diyen büyük beden model Ashley Graham, oğlunu emzirirken poz verdi         
09:27
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü         
09:20
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 11:41:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA 'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]