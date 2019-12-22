Ankara 'pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi - Son Dakika
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Ankara 'pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

6 saat önce

'Pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatında tespit edilen 2 sığınakta ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı.

'Pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatında tespit edilen 2 sığınakta ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-1' ve 'Pençe-2' operasyonları ile terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. Son olarak, dün, teröristlerin kullandığı 2 sığınağın daha bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklarda yapılan arama ve taramalarda; 4 adet av tüfeği, 47 adet av tüfeği mühimmatı, 28 adet Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 115 adet 7.62 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 229 adet AK-47 piyade silahı mühimmatı, 5 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet M-16 paintball silahı, 200'lük Bixi makineli tüfek mühimmat şeridi, 1 adet telsiz, 1 adet keskin nişancı kıyafeti ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri komandolarımız tarafından imha edildi."

Ankara 'pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
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