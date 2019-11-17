Son Dakika › Güncel › Ankara pkk/ypg rasulayn'da okulu mevzi yapmış - Son Dakika
Ankara pkk/ypg rasulayn'da okulu mevzi yapmış
6 saat önce
PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)OKUL TAMİR EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği okulun tamir edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:41 Kaynak: DHA
PKK/ YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)
OKUL TAMİR EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği okulun tamir edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı" denildi.
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de... Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı