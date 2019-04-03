Son Dakika Haberleri: Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak

Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak

14 dakika önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak, System.String[]
Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14 

Polatlı, Ankara, Ekonomi
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