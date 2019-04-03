Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak
14 dakika önce
Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14
Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi
Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?
CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu