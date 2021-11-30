Başkentte suç örgütü operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Altındağ'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin Karapürçek'te esnafa baskı yaparak haraç topladıklarını, kokoreç tezgahı ve büfe gibi birçok iş yerinin işletmesini ele geçirdiklerini ve bazı iş yerlerini kurşunladıklarını belirledi.

Daha önce yargılandıkları adam öldürme suçundan cezaları kesinleşen suç örgütü elebaşı G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun tespiti üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda eş zamanlı olarak 7 ev, 5 iş yeri ve 1 çiftlik evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, "akrep" tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayıda değişik çaplarda fişek ele geçirildi.