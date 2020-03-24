Ankara polisi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara polisi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

Ankara polisi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

6 saat önce

Ankara'da motosikletli polis timleri, evinin penceresinden yardım isteyen 83 yaşındaki kadın ile alışveriş yapmak için evinden çıkan yaşlı adama refakat etti.

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Ankara'da motosikletli polis timleri, evinin penceresinden yardım isteyen 83 yaşındaki kadın ile alışveriş yapmak için evinden çıkan yaşlı adama refakat etti.

Keçiören'deki bir parkı kontrol eden devriye görevindeki motosikletli polis timleri, evinin penceresinden seslenen bir kadının yanına gitti. İhtiyaçlarının giderilmesi için yardım talebinde bulunan ve adının Fatma olduğu öğrenilen 83 yaşındaki kadın, polis ekiplerinin refakatinde dışarı çıkarıldı. Emekli maaşı çekilen, beyaz eşya taksidi yatırılan ve su kartı dolumu yapılan yaşlı kadın daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

Aynı ilçede görev yapan bir başka ekip ise 65 yaş üstü bir erkeğin mağazada alışveriş yaptığını gördü. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlatan polis, vatandaşın alışverişine yardımcı olduktan sonra evine kadar eşlik etti.

Vatandaşın eşyalarını kapısına kadar çıkaran polis ekipleri, dışarıya çıkmayın uyarısını tekrarlayarak, ihtiyaç halinde "112" ve "155"e numaralı telefonların aranmasını tavsiye etti.

Keçiören, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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