Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerinin sigara, tünün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda; 206 bin 400 adet boş makaron, 92 bin adet dolu makaron, 6 bin 850 adet muhtelif elektronik eşya, bin 150 adet puro, 270 adet kaçak sigara, 213 kg tütün, 119 adet tarihi eser, sikke, 97 adet cep telefonu, 21 kg nargile tününü ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)