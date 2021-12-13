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Son dakika haber... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

13.12.2021 15:18

Son dakika haberler... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor 12 milyon adet boş makaron ele geçirildi Ankara polisinin kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonda 12 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

12 milyon adet boş makaron ele geçirildi

ANKARA - Ankara polisinin kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonda 12 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Gölbaşı ilçesi Niğde - Ankara Karayolu Gölbaşı Girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan çekici ve bu çekiciye bağlı dorseli araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 12 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Aracın sürücüsü Y.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan hakkında yasal işlem yapılan şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.

Son dakika haber... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor
Son dakika haber... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor
Son dakika haber... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor
Son dakika haber... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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