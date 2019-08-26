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Ankara polisi yaşlı adamı bağlayıp evini soyan hırsızları kıskıvrak yakaladı

32 dakika önce

Ankara polisi, hırsızlık için girdikleri evde bulunan yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağlayarak çelik kasa ve ev sahibine ait üç adet silahı alarak kaçan hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Ankara polisi yaşlı adamı bağlayıp evini soyan hırsızları kıskıvrak yakaladı, System.String[]

Ankara polisi, hırsızlık için girdikleri evde bulunan yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağlayarak çelik kasa ve ev sahibine ait üç adet silahı alarak kaçan hırsızları kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesinde evine girdikleri Erdoğan E.'nin (72) elinin koluna bağlayarak, çelik kasa ve yaşlı adama ait 3 adet silahı alıp kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası ve olayla irtibatlı bir çok kişinin ifadesine başvurularak yapılan çalışmada, olaya karıştığı tespit edilen ve olayın azmettiricisi konumunda bulunan ev sahibinin evine damacana su veren Mehmet A. isimli kişi ve olayı gerçekleştiren Mustafa E., M. Ali P., Bilal V. A. isimli hırsızlar ile olaya karışan Zeki E., Bilge B., Bayram A. ve Osman T. isimli şüpheliler, çaldıkları çelik kasa, çelik kasa içinden çıkan paralar ve ev sahibine ait silahlarla birlikte yakalandı.


Şüpheli Bayram A., Osman T., savcılıkta serbest bırakılırken, Bilge B'nin çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest kaldığı, diğer şüpheliler Mustafa E., M.Ali P., Bilal V., ve Zeki. E'nin tutuklanarak cezaevine götürüldüğü bildirildi. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
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