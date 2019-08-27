Son Dakika Haberleri: Ankara polisinden dolandırıcılara "Prizma" operasyonu
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Ankara polisinden dolandırıcılara "Prizma" operasyonu

52 dakika önce

Ankara polisi, devremülk sahiplerini hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadi ile 1 milyon lira dolandıran kişileri yakaladı.

Ankara polisinden dolandırıcılara

Ankara polisi, devremülk sahiplerini hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadi ile 1 milyon lira dolandıran kişileri yakaladı. Düzenlenen operasyonda bu kirli oyunun adına "Prizma" adını veren 44 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapan kişilere yönelik yaklaşık 3 aylık çalışması neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Muğla ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si mağdurlardan aldıkları parayla tatilde yakalandı.


Ankara'daki çeşitli tesislerde devremülk sahibi olan kişileri arayarak hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadinde bulunan zanlıların 55 vatandaşı dolandırdığı belirlendi. 1 milyon TL'den fazla vurgun gerçekleştiği tespit edildi. Zanlıların devremülk satışına ait EFT çıktısı gösterip nakit parası olan müştekiden parayı aldıkları, nakit parası olmayanlara kredi çektirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu kirli oyunun adına "Prizma" adını verdikleri de belirlendi.


Polis, 3 zanlının daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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