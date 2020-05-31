Ankara polisinden "Garaj" isimli yeni nesil operasyon

ANKARA - Ankara Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 5 aydır yürütülen teknik ve teknolojik analitik soruşturma yöntemleri ile yapılan yeni nesil operasyonda, change işlemi yapılan 28 adet otomobil ele geçirildi. Olayla ilgili 5 zanlı eş zamanlı operasyon kapsamında yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 5 aydır yürütülen teknik ve teknolojik analitik soruşturma yöntemleri içeren yeni nesil soruşturma dosyası kapsamında, change işlemi yapılan 28 adet oto ele geçirdi. Olayda şüpheli kişilerin tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otoları satın alarak, üzerinde haciz veya yakalama kaydı bulunan otolara ya da yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan otolara, change yapıp 3. şahıslara sattıkları tespit edildi.



Kriminal incelemesi sonucu otoların gerçek kimliklerine ulaşıldı

Ekiplerin yapmış oldukları tespit çalışmasında, change yapıldığı düşünülen 28 adet otoya mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu, Kriminal Polis Laboratuvarında gerekli incelemeleri yapıldı, 13 adet otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilmek suretiyle, change yapıldığı belirlendi.Yapılan incelemelerde orijinal olduğu tespit edilen otomobiller sahiplerine teslim edildi. Otomobillerde change yaparak haksız kazanç temin ettikleri tespit edilen şüpheliler, D.Y, E.A, G.O, M.Ç ve T.K eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.