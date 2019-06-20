Ankara polisinden kaçakçılık operasyonu
15 dakika önce
Ankara polisinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 18 Bin 43 adet kaçak zayıflama ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
polisinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 18 Bin 43 adet kaçak zayıflama ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Çankaya
ilçesinde Korkutreis Mahallesi'nde bulunan bir iş hanındaki ofise operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 17 bin 866 adet zayıflama ve cinsel içerikli hap, 12 adet krem, 165 şişe zayıflama tozu ve çok sayıda ilaç kutusu, kapak, hologram, etiket, kargo poşeti ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y., A.C. ve D.S. isimli kişiler hakkında işlem başlatıldı. - ANKARA
Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor
Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı