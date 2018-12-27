Son Dakika Haberleri: Ankara Polisinden Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Ankara Polisinden Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Ankara polisinden yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu Ankara polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış değeri 3 milyon lirayı bulan sahte içki ele geçirdi Kaçakçıların bazı içkileri toprağa gömmeleri ise pes dedirttiANKARA - Ankara kaçakçılık şubesi ekipleri yılbaşında...

Ankara polisinden yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Ankara polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış değeri 3 milyon lirayı bulan sahte içki ele geçirdi
Kaçakçıların bazı içkileri toprağa gömmeleri ise pes dedirtti

ANKARA - Ankara kaçakçılık şubesi ekipleri yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon lira olan 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi.
Ankara kaçakçılık şubesi ekipleri yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan, 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi. Şebekenin yıllanmış süsü vermek için bazı içkileri toprağa gömdüğü belirlendi.
Yılbaşı öncesi içki kaçakçılarına yönelik faaliyetlerini arttıran Ankara polisi şebeke lideri Ö. D yi takibe aldı. Şebekenin sahte içkileri yılbaşı öncesi eğlence mekanlara satacağını tespit eden polis Altındağ'da iki adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında metruk iki binanın zemininin depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçıların bazı içkileri yıllanmış süsü vermek için toprağa gömdüğü tespit edildi. Yıllanmış süsü verilmek üzere toprağa gömülen şişeler tek tak çıkarıldı. Ankara polisinin takibe aldığı çete lideri Ö. D. tutuklandı.
Polis diğer şebeke üyelerininde yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:12 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Ankara, 3. Sayfa
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