ANKARA Polisten 8 ilde 'hijyen' operasyonu 10 gözaltı - Son Dakika

Polisten 8 ilde 'hijyen' operasyonu: 10 gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Başkanlığı'nca (KOM) 8 ilde, 'hijyen' adı verilen eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, sosyal medya üzerinden birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile farklı illerde yaşayan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden organize suç örgütleri lehine ve aleyhine paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. 2 grup oldukları belirlenen şüphelilerin yine sosyal medya üzerinden birbirlerini ölümle tehdit ettikleri saptandı. 'Toplumun huzur ve asayişini bozdukları, mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları' değerlendirilen 13 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Sakarya'da, bugün 'hijyen' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, G.A., C.Ç., Z.Ç., A.Y. İstanbul'da, A.C. Mersin'de, A.Ö. Adıyaman'da, B.İ. Bursa'da, E.Ş. Antalya'da, N.K. Ankara'da, F.D. ise Sakarya'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde, 4 tabanca, 7 adet şarjör, 124 adet fişek, 1 adet polis ibareli basın kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirildi.

Suç unsuru içerebileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. 3 şüpheli ise aranıyor.

ANKARA, (DHA)-