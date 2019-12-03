Ankara prof. dr. üçtuğ: ankara'nın marka olmasında üniversitelerin rolü fazla

Prof. Dr. Üçtuğ: Ankara'nın marka olmasında üniversitelerin rolü fazla

ANKARA Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Marka Buluşmaları' etkinliğinde konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Ankara'nın Türkiye'nin üniversite kenti olduğunu söyleyerek, "Ankara kentinin bir marka olarak ortaya çıkmasında üniversitelerin rolü son derece fazladır" dedi.

ATO tarafından ATO Kongre ve Fuar Merkezi'nde, 'Uluslararası Marka Buluşmaları' etkinliği düzenlendi. Yurtiçi ve yurtdışından alanında marka olmuş 250 konuşmacının deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, Atılım Üniversitesi de yer aldı. Etkinlikte üniversitenin akademisyenleri tarafından 'Sanayi Teknolojileri ve Dönüşüm Teknolojileri, Markanın Dijital Ortamda Evrimi, İmalat Sanayi ve Endüstri, Dijital Şiddet ve Korunma Yolları' konularında eğitim seminerleri verildi. 3 gün süren etkinlik boyunca 'Modanın dünü, bugünü, yarını: Akıllı Tekstiller', 'Bilişsel Teknolojiler Modayı Nasıl Şekillendiriyor', 'Markalaşma, marka değeri, grafik tasarımın rolü' ve '3D Modelleme' başlıkları altında atölye çalışmaları yapıldı. Stantta, Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezun öğrencilerinin 'marka ismi bulma', 'logo tasarlama', 'ürün ambalaj tasarımı' ve 'reklam tasarımı' çalışmalarının örnekleri de sergilendi. Ayrıca, üniversite standını ziyaret edenlere bölümler hakkında bilgi verildi.

'MARKA OLMAYA ÇALIŞAN BİR ÜNİVERSİTEDİR'

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Ankara'nın Türkiye'nin üniversite kenti olduğunu söyledi. Ankara'da Türkiye'nin en iyi ve başarılı üniversitelerinin yer aldığını belirten Prof. Dr. Üçtuğ, Ankara kentinin bir marka olarak ortaya çıkmasında üniversitelerin rolünün son derece fazla olduğunu kaydetti. Atılım Üniversitesi'nin 23 yıldır yükseköğretim camiası içerisinde kendisini her açıdan kabul ettiren bir marka olarak var olmaya çalışan bir üniversite olduğunu söyleyen Prof. Dr. Üçtuğ, Atılım Üniversitesi'nin Ankara içerisinde ayrı bir marka yaratarak, kentin oluşturduğu bu algıya pozitif katkı yapan yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

'FAKÜLTELERİMİZ MARKA DEĞERİNE KATKIDA BULUNUYOR'

Üniversitelerin eğitim, araştırma, bilgi üretimi ve topluma katkıları bulunduğunu belirten Prof. Dr. Üçtuğ, şunları söyledi:

"Atılım Üniversitesi'ni marka yapan en önemli faktör ise, araştırma ve bilgi-üretiminin var olmasıdır. Bunlar olmadan bir yükseköğretim kurumuna üniversite demeniz çok zordur. Sadece eğitim veren bir yeri üniversite olarak nitelendiremeyiz. Atılım Üniversitesi'ni marka yapan, yıllarca dünya sıralamalarında ilk binin içerisinde yer alması ve kendisini bu anlamda kanıtlaması uluslararası boyutta üniversitemizi bir marka haline dönüştürüyor. Yenilikleri takip etmesi, sürekli geliştirmesi ile yeni ufuklara açılması da Atılım'ın bu algısına katkıda bulunuyor. Son yıllarda oluşturduğumuz Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Uçuş Okulu, Pilotaj Bölümü, Uçak Teknisyenliği Bölümleri, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile var olan Hukuk, Mühendislik, İşletme ve Mimarlık Fakültelerimiz Atılım'ın marka değerine katkıda bulunuyorlar."

'EĞİTİMİMİZİ KALİTE BELGESİNE KAVUŞTURMUŞ DURUMDAYIZ'

Prof. Dr. Üçtuğ, üniversitelerin verdiği eğitim, araştırma, bilgi-üretim ve topluma katkıları dışında eğitimde kalite konusuna önem vermelerini belirterek, şunları kaydetti:

"Atılım, bu açıdan da örnek bir üniversitedir. Örneğin, Mühendislik Fakültemizdeki 13 bölümümüzün 8 tanesi akreditedir. Akreditasyon ile Mühendislik Fakültemizin bu programlarından mezun olan öğrenciler dünyanın herhangi bir yerinde 'mühendis' olarak çalışma yetkisini kazandırıyor. Dolayısıyla eğitimimiz gerçek bir mühendisi ürettiğini, yetiştirdiğini uluslararası düzeyde kanıtlamış durumdadır. Buna İşletme Fakültemizdeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüz, Fen- Edebiyat Fakültemizdeki İngiliz Dili Edebiyatı, Psikoloji ve Mütercim-Tercümanlık Bölümleri de eklendi. Hazırlık Okulumuz da dünya çapında akreditedir. Eğitimimizi gerçek anlamda bir kalite belgesine kavuşturmuş durumdayız. Araştırmadaki kalitemiz zaten dünya tarafından ölçülüyor. Dünyada ilk bin üniversite arasında yer alıyoruz. Atılım Üniversitesi ülkemizle sınırlı üretim, araştırma yapan bir üniversite değil, yaptıklarıyla dünya ölçeğinde kaliteli olduğunu belgelendirmiş bir üniversitedir."

'REHBERLİK VE LİDERLİK ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇİLEN BİR PROJE'

Uluslararası Marka Buluşmaları etkinliğinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve elemanları tarafından yürütülen bir proje ile ilgili olarak yer alan Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, 'Üniversite Gençlerinin Sağlığı Lider Hemşirelerin Elinde' sloganıyla Atılım Üniversitesinin tüm öğrencilerin yönelik olarak proje hazırladıklarını kaydetti. Bütün öğrencilere yönelik önemli bir projenin başlangıcını yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Terzioğlu, şunları söyledi:

"Projemizin adı 'Gençlerde Riskli Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi ve Riskli Görülen Durumlara Yönelik Sağlık Eğitimi ve Danışmanlığın Etkinliğinin Değerlendirilmesi'dir. Bu proje kapsamında öğrencilerimizde yeme bozuklukları, egzersiz alışkanlıklarına ilişkin sorunların belirlenmesi, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik olabilen ancak tespit edilememiş hastalıklara erken tanının konması ile risk faktörlerinin belirlenmesi; sosyal ve diğer medya bağımlılıklarının önlenmesine yönelik bir tarama programı başlattık. Bu proje ile üniversiteye yeni başlamış olan öğrencilerde hem istenmeyen alışkanlıkların önlenmesi hem de sağlıklarının güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında riskli olarak belirlenen alanlara yönelik eğitim ve danışmanlıklar verilmektedir. Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sağlık alanında son 3 yıldır var olan bir fakültedir. Bu anlamda projemiz özellikle üniversiteye yeni başlayan gençlerin sağlıklarının güçlendirilmesinde ve korunmasında rehberlik ve liderlik edecek bir takım uygulamaları içeren ve diğer üniversitelere de bu konuda rol model olarak onları da harekete geçiren bir projedir."