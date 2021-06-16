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ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava - Son Dakika

ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava

16.06.2021 14:13

Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan davaANKARA Barosu avukatlarından N.S. (38), 2006'da Konya'da avukatlık stajı sırasında tanıştığı, 2017'de ise babasının şüpheli ölümü nedeniyle adli tıp işlemleri için tekrar görüşmeye başladığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı...

Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava

ANKARA Barosu avukatlarından N.S. (38), 2006'da Konya'da avukatlık stajı sırasında tanıştığı, 2017'de ise babasının şüpheli ölümü nedeniyle adli tıp işlemleri için tekrar görüşmeye başladığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. (53) hakkında 'taciz', 'tehdit', 'şantaj' dahil 7 suçtan 9 suç duyurusunda bulundu. Şerafettin D. hakkında 'şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, diğer suçlarla ilgili soruşturmalar ise sürüyor. Şerafettin D. hakkında ayrıca 6 ay N.S.'ye yaklaşmama tedbiri uygulandı.

N.S., avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla geçen yıl Aralık ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'şantaj', 'nitelikli tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'huzur ve sükunu bozma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. N.S., cinsel taciz suçlamasıyla ilgili suç duyurusu dilekçesinde Prof. Dr. Şerafettin D. ile 2006'da Konya'da avukatlık stajını yaparken tanıştığını, staj bittikten sonra 11 yıl görüşmediğini, 2017'de Mersin'de ölümü şüpheli bulunan babasının otopsi işlemlerine yardım etmesi için aramasıyla tekrar görüşmeye başladığını belirtti.

N.S., dilekçesinde, "Babamın ölümü sonrasında, otopsi ve devam eden aşamalarda, yardımlarından dolayı minnet duyduğum, bana psikolojik olarak destek olan Şerafettin D. ile zaman zaman görüşmeye başladım. Yaşça benden büyük olan şahıs, babamın ölümünden dolayı diğer aile yakınlarım ile de tanışarak, bana ve aileme bir büyük olarak birçok konuda yardımcı oldu. Şerafettin D., Ankara'daki ve Antalya'daki adli tıp kongrelerine gittiğinde, beni de bu kongrelerin mesleğime katkısı olacağı konusunda ikna etti, bu nedenle kongrelere kendisi ile birlikte katıldım. Görüşmelerimiz zamanla daha güçlü bir dostluğa ve seviyeli bir arkadaşlığa dönüştü, kendisi ile daha sık görüşmeye başladık hatta 2019 yılı sonunda vefat eden annesinin cenazesine annem ile birlikte gittim" dedi.

'SAPLANTILI AŞIK OLDU, TEHDİT ETMEYE BAŞLADI'

Dilekçesinde, Şerafettin D.'nin zaman içinde kendisine saplantılı aşık olduğunu ileri süren N.S., "Bu süre içinde en az 20 kere evlenme teklifinde bulundu. Evli olmasına ve uzun süreden beri boşanma davası devam etmesine rağmen evlilik düşünmediğimi söyledim; evlenme teklifini her defasında reddettim. Beni ikna etmek için lüks arabalar, konutlar alacağını söyledi; fakat ben yine de ikna olmayarak, evlenmek istemediğimi kendisine açıkça söyledim. Bunun üzerine çılgına dönmüşçesine bana karşı kin beslemeye başladı. 'Bu dünyada parayı elde ettim, şöhretim zaten var, sen nasıl beni reddedersin' diyerek tehdit etmeye başladı" dedi. SENİ DİRİ DİRİ YAKACAĞIM, DEMİŞ Tehditlerin artması üzerine Şerafettin D.'yi telefonundan engellediğini belirten N.S., "Bana ulaşamayan şüpheli bu kez yakın arkadaşlarımı arayarak rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Haziran 2020'de telefon engelini kaldırarak şüpheliyi görüntülü aradım. Amacım; yakınlarımı rahatsız etmemesini söyleyip, kendisini son kez uyarmaktı. Telefonda bana ağza alınmayacak sözler sarf edip, cinsel içerikli görüntülerini gösterdi. Ben durum karşısında şok oldum. Sinkaflı sözlerini tekrarlayarak, 'Senin beynini dağıtacağım, o da olmazsa diri diri yakacağım' diyerek tehdit etti" dedi.

'YAKINLARIMA HAKKIMDA İFTİRALARDA BULUNDU '

Olayın ardından şüphelinin telefonunu tekrar engellediğini; ancak koktuğu için hemen şikayetçi olamadığını anlatan N.S., şunları kaydetti:

"Daha sonra akraba, arkadaş ve iş çevremden yakınlarımı arayarak, hakkımda iftiralarını sürdürdü. Ağabeyime ve teyzemin kızına, benim hayat kadını olduğumu, evli erkeklerle ilişkiye girdiğimi, beni herkese rezil edeceğini söylemiş. Avukat Hakları Merkezi'nde görev aldığım Ankara Barosu'ndan bir yöneticiyi arayarak, 'Benim evlenme teklifimi reddetti. Ben ona savaş başlattım. Onun ne mal olduğunu göstereceğim. Benimle aynı masada oturacak. Karşı karşıya gelecek' demiş. Bu şekilde etrafımda bulunan 25 kişiyi arayarak benzer şeyler söylemiş."

'SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ifadesi alınan şüpheli Şerafettin D., suçlamaları kabul etmedi. Avukat N.S. ile ilişkileri olduğunu iddia eden Şerafettin D., "Ayrıldıktan sonra itibarımı zedelemek için hakkımda asılsız iddialarla suç duyurularında bulundu. Amacı benden intikam almaktır" dedi.

ŞANTAJDAN DAVA VE KORUMA KARARI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında başlatılan 9 soruşturmadan 'şantaj' suçundan yürütülen soruşturma, tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Şerafettin D. hakkında avukat N.S.'ye yönelik 'şantaj' eylemi nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diğer suçlamalarla ilgili soruşturmalar ise sürüyor.

N.S. ayrıca Ankara 2'nci Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma talebinde bulundu. Mahkemece Şerafettin D. hakkında N.S.'ye 6 ay boyunca yaklaşmama kararı verildi.

'İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDUK'

N.S.'nin avukatı Nuran Özdemir, DHA'ya yaptığı açıklamada, şüpheli hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Suç duyurularımız sonrasında burada yürüttüğü Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve bilirkişi görevlerinden alındığını öğrendik. Diğer yandan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve şüphelinin görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne müracaat ettik. YÖK ve rektörlüğe yaptığımız başvuru dilekçeleri birleştirilerek, görev yaptığı dekanlığa gönderildi ancak dekanlıkta soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Bunun üzerine biz Konya İdare Mahkemesi'ne bu soruşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın iptali için dava açtık. Bu dava halen sonuçlanmadı. Müvekkilim bu dava ve soruşturmaları sonuçlandırma konusunda kararlıdır. Takipçisi olacağız. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi de soruşturmaların takipçisidir. Türkiye'de avukat bile olsanız kadın olmak çok zor" diye konuştu.

ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava

Adli Tıp, Türkiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava - Son Dakika


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