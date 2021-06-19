ANKA Projesi ile kadınlara sürdürülebilir gelir sağlanıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ANKA Projesi ile kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Siyasi, ticari, ekonomik alanlarda kadınlar ne kadar faaliyet gösterirse o kadar sürdürülebilir kalkınmadan bahsedebiliriz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Baran, ATO İDEA koordinatörlüğünde, ATO, Altındağ Belediyesi, Joon, İstasyon TEDÜ ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa yürüttükleri ANKA Projesi'ndeki gelişimi değerlendirmek üzere Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile bir araya geldi.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Baran, kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılmaları ve desteklenmeleri açısından projenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Baran, 2019 yılı temmuz ayında başlayan projede 12'si Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 22 kadının yer aldığını ve eğitim programlarının ardından bir kooperatif kurulması çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Baran, kooperatifin temmuz ayında başlayacağı bilgisini verdi.

ANKA Projesi ile kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Baran, "Kadınların toplum içindeki yerleri ve ekonomik alandaki faaliyetleri arttıkça, ülkemiz daha da gelişecek ve güçlenecek. Siyasi, ticari, ekonomik alanlarda kadınlar ne kadar faaliyet gösterirse o kadar sürdürülebilir kalkınmadan bahsedebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, birçok paydaşın sağladığı imkan ve katkılar sayesinde projede önemli adımlar atıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"ANKA Projesi bizlere, kadının isterse çölü ormana çevireceğini göstermiş oldu. Çalışma azminin önünde hiçbir engelin duramadığını da bir kere daha anlamış olduk. Bir araya gelerek üretebilmeleri ve bunu sürekli hale getirmek için kooperatifleşmeleri nedeniyle ama bundan önce kendilerine olan inançları nedeniyle, projemizde yer alan Suriyeli ve Türk kadınlarını kutluyorum."

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ANKA Projesi'nin örnek gösterilebilecek adım olduğunu vurguladı.