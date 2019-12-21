Ankara rasulayn'da evi yakılan suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı - Son Dakika

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Ankara rasulayn'da evi yakılan suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı
6 saat önce
ANKARA Rasulayn'da evi yakılan Suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
ANKARA Rasulayn'da evi yakılan Suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı
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