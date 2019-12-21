Ankara rasulayn'da evi yakılan suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara rasulayn'da evi yakılan suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı - Son Dakika

Ankara rasulayn'da evi yakılan suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı

6 saat önce

ANKARA Rasulayn'da evi yakılan Suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı.

ANKARA Rasulayn'da evi yakılan Suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı

Ankara rasulayn'da evi yakılan suriyeli, teröristlerin acımasız yüzünü anlattı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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