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Ankara refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı

52 dakika önce

Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardıANKARA'da, trafik akışının yoğun olduğu bulvarda orta refüjde mahsur kalan Arif Yazıcı (60) polisin yardımıyla yolun karşısına geçebildi.

Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı

ANKARA'da, trafik akışının yoğun olduğu bulvarda orta refüjde mahsur kalan Arif Yazıcı (60) polisin yardımıyla yolun karşısına geçebildi.

İnşaat işçisi Arif Yazıcı, Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek istedi. Üst geçidi kullanmayan Yazıcı, yolun bir tarafını hızlı adımlarla geçerek orta refüje ulaştı. Yazıcı, yoğun trafik nedeniyle yolun diğer tarafına geçemedi ve orta refüjde mahsur kaldı. Hızla akan trafik nedeniyle yaklaşık 1 saat karşıya geçemeyen Yazıcı, daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Gelen polis ekipleri, trafiği yavaşlatarak Yazıcı'yı orta refüjden yolun karşısına geçirdi.

Çukurambar'dan geldiğini ve otobüs durağına gitmek için refüje çıktığını belirten Arif Yazıcı, "Karşıya geçmeye çalışıyordum, yolun ortasında kaldım. Ne sağa gidebildim, ne sola. Dursunlar diye el kaldırdım; ama durmadılar. Trafiğin olmadığı sırada çıkmıştım refüje, buranın yoğun olacağı hiç aklıma gelmedi. Polise haber verdim. 'Bekle, sakın kıpırdama' dediler. Ben de bekledim. Onlar geldi ve beni kurtardılar" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Ankara refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı

Dumlupınar, Çankaya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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