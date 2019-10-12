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Son Dakika Güncel Ankara-resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

Ankara-resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

2 saat önce

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildiANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

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DHA-Güvenlik - Türkiye- Ankara - ANKARA, (DHA)

Ankara-resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fırat, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:30 Kaynak: DHA
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