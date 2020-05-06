ANKARA Ruhsar Pekcan Türk konseyi üye ülkeleri bakanlarıyla video konferans yöntemi ile görüştü - Son Dakika

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ANKARA Ruhsar Pekcan Türk konseyi üye ülkeleri bakanlarıyla video konferans yöntemi ile görüştü
6 saat önce
ANKARA Ruhsar Pekcan Türk konseyi üye ülkeleri bakanlarıyla video konferans yöntemi ile görüştü.
ANKARA Ruhsar Pekcan Türk konseyi üye ülkeleri bakanlarıyla video konferans yöntemi ile görüştü
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:49 Kaynak: DHA
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