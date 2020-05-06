ANKARA Ruhsar Pekcan Türk konseyi üye ülkeleri bakanlarıyla video konferans yöntemi ile görüştü - Son Dakika

ANKARA Ruhsar Pekcan Türk konseyi üye ülkeleri bakanlarıyla video konferans yöntemi ile görüştü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı