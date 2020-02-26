Ankara rus heyet, idlib görüşmeleri için ankara'ya geldi - Son Dakika
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Ankara rus heyet, idlib görüşmeleri için ankara'ya geldi

6 saat önce

Rus heyet, İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi (2)RUS HEYET, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAİdlib'de ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılması için üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'ya gelen Rus heyet, Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı.

Rus heyet, İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi (2)

RUS HEYET, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

İdlib'de ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılması için üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'ya gelen Rus heyet, Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile görüşmesine başladı. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarının da yer altığı heyetlerin görüşmesinde İdlib konusu ele alındı. Rus heyetin temaslarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart tarihinde başkanlık düzeyinde gerçekleştirilecekleri görüşmede ele alınacak konuları oluşturmak açısından önem taşıdığı belirtildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakanlığa giriş çıkışlarda araçlar tek tek kontrol edildi.

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Haber: Selen YALAZ, ANKARA(DHA)

Ankara rus heyet, idlib görüşmeleri için ankara'ya geldi

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:05 Kaynak: DHA
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