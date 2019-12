Ankara sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - Türkiye'nin ilk 'Engelsiz Havalimanı' unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engellier Vakfı'na (İZEV) üye Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 'farklı' bireylerin istihdam edileceği mağaza açıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, giden yolcu katı iç hatlar gate alanında ilk sosyal farkındalık mağazası açıldı. Yaşam Hakkı-Duvar şarkısıyla 45 milyon erişime ulaşan ve Türkiye'ye sosyal sorumluluk konusunda uluslararası ödüller kazandıran İZEV Vakfı; İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın desteğiyle açılan mağazanın geliri İZEV'e aktarılacak ve vakfın farkındalık projeleri desteklenecek. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine İZEV Vakıf Başkanı Hakan Kural, İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ile çok sayıda İSG yöneticisi, İZEV yöneticisi, havalimanında bulunan yolcular ile İZEV'li Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan bireyler katıldı. Açılışa özel mağazanın önünde kurdele kesimi yapıldı.

İZEV'Lİ GENÇLERDEN BANDO GÖSTERİSİ

Kurdele kesiminden önce İZEV'li gençler havalimanı içerisinde bando gösterisi yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açılan İZEV mağazasının ilk müşterisi olan Esra Topaloğlu,?Bu mağazanın ilk müşterisi olduğumu bilmiyordum. Sabah uyandığım zaman 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün aslında hayatımızda nasıl bir yeri olduğunu ve bir farkındalık yaratmak ile ilgili ne yapabilirim diye düşünüyordum. Buradan geçerken böyle bir yerin açıldığını görmek beni çok heyecanlandırdı. İlk müşteri olduğumu bilmeden girdim. Evde de kedilerim var. Okumayı da çok seviyorum. Kedili kitap ayracını eşime armağan etmek için aldım? dedi.

'MAĞAZADAN ELDE EDİLECEK GELİR İLE ENGELLİLERE DESTEK OLACAĞIZ'

Açılışı gerçekleştirilen mağazadan elde edilecek gelir ile bazı engelli gruplarına destek vereceklerini belirten İZEV Vakıf Başkanı Hakan Kural, "Bugün dünya engelliler günü. Biz sadece bir gün değil, 365 gün çocuklarımızı onurlandıralım istiyoruz. Çünkü onlara özel bir gün bile, onları ötekileştirmek oluyor. Biz projeye başladığımızdan itibaren biz 'Hayvanlar ve Biz' sergisi ile yola çıktık. Daha sonra Roger Waters'in desteği ile taçlandırdık ve şarkısına çok güzel bir klip çektik. Şimdi klibimizin ikinci versiyonu geliyor. Bunların devamı olarak şu anda ki sosyal shop dediğimiz mağazayı açtık. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın değerli destekleri ile bugün burada bir sosyal farkındalık alanının açılışını yapıyoruz. Burada iki tane İZEV'li gencimiz ile iki tane profesyonel arkadaşımız çalışacak. Burada bizim proje görsellerimiz ile farklı farklı ürünlerle gençlerin farkındalığı için yaptığımız projelere destek noktası olacak. İstihdam projesi olacağı gibi aynı zamanda bu shoptan edinilecek gelir ile birlikte bazı ihtiyaç sahibi engelli gruplarına biz destek olmaya çalışacağız? dedi.

'TÜRKİYE'DE BULUNAN HAVALİMANLARINDA BİR İLK'

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Sosyal açılış töreninde yaptığı açıklamada,

'Bizim için çok özel ve çok mutlu bir gün. İki yıl önce İZEV ile başlattığımız çok özel bir projemiz vardı, 'Hayvanlar ve Biz' projesini imza attık. Projenin ilk yılında çok güzel bir klip ortaya çıkardık. Pink Floyd - Another Brick In The Wall şarkısının Türkçe versiyonunu. Çok fazla ilgi gördü. Bu tip projelerde sürdürülebilirlik esastır. İkinci senesinde projenin başından beri en önemli hedeflerimizden bir tanesi bugün hayata geçiriyoruz. İZEV sosyal shopu hayata geçiriyoruz. Bu sosyal shopta İZEV'e gelir getirmeyi amaçlıyoruz. İZEV ürünlerinin satışının gerçekleştirileceği bu mağazayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıyoruz. Bu Türkiye'de ilk kez yapılıyor. İlk kez bu tür bir Sivil Toplum Kuruluşu'nun ürünlerinin açılacağı mağazası bir havalimanında açılıyor. İç hatlar hava tarafında 208 numaralı kapı bölgesinde açıldı. Buradan tüm misafirlerimize de duyurusunu yapalım. Bugünü çok anlamlı kılan günlerden bir tanesi de bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özellikle bugüne getirdik açılışı. İZEV'li gençler çok mutlu. Onların gözlerinde ki mutluluk bizi daha da mutlu yapıyor? diye konuştu.

'BU VE BENZERİ MAĞAZALARIN SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUZ'

İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ise, "Biz Türkiye'de zihinsel engelliler ile ilgili çok yönlü farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Çok yönlü istihdam projelerimiz var. Mesleki eğitim çalışmalarımız var. Türkiye'yi hem yurt dışında temsil ediyoruz hem de Türkiye'de birçok ödül alarak milyonlarca engelliye motivasyon kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün burada İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir shop açılışımız var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın desteğiyle bir sosyal istihdam projesini hayata geçiyoruz. Burası havalimanları içerisinde bir ilk. Burada hem istihdam yapacağız. Burada iki tane engelli kardeşimiz çalışacak. Burada insanlara farkındalık kazandıracaklar. Hem de buradan satın alacakları ürünler ile derneğe bir kaynak yaratacaklar. Çok heyecanlıyız. Çünkü bir örnek teşkil etsin istiyoruz. Bu ve benzeri mağazaların sayısının artmasını istiyoruz? dedi.