Son Dakika › Güncel › Ankara sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı 2 - Son Dakika
Ankara sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı 2
6 saat önce
ANKARA Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı 2. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı Eşinden sokak ortasında şiddet gören kadın kocasının evine geri döndü İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık