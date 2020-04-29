ANKARA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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ANKARA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
26 dakika önce
ANKARA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu (TAMAMI FTP'DE)
ANKARA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu (TAMAMI FTP'DE)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:33 Kaynak: DHA
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