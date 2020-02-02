Ankara sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından açıklama... - Son Dakika

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Ankara sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından açıklama...
6 saat önce
Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor-2
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