Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika

Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti

fahrettin koca, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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