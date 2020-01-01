Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti 2 - - Son Dakika

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Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti 2 -
6 saat önce
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti 2 - (BAKAN KOCA, AYNI DAKİKALARDA DOĞAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ)
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti 2 - (BAKAN KOCA, AYNI DAKİKALARDA DOĞAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ)
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