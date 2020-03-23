ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4 - Son Dakika

ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4

6 saat önce

ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4.

ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4

ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:04 Kaynak: DHA

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