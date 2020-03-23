Son Dakika › Güncel › ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4 - Son Dakika
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4
6 saat önce
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4.
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 4
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir