Ankara sağlık bakanı koca, çin'den getirilen türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda... - Son Dakika

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Ankara sağlık bakanı koca, çin'den getirilen türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda...
6 saat önce
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Çin'den getirilen Türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Çin'den getirilen Türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda bulundu
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