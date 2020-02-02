Ankara sağlık bakanı koca, çin'den getirilen türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara sağlık bakanı koca, çin'den getirilen türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda... - Son Dakika

Ankara sağlık bakanı koca, çin'den getirilen türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda...

6 saat önce

ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Çin'den getirilen Türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda bulundu.

ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Çin'den getirilen Türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda bulundu

Ankara sağlık bakanı koca, çin'den getirilen türk vatandaşlarının bulunduğu hastanede açıklamalarda...

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
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