Ankara sağlık bakanı koca, 'koronavirüs önlemleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu - 2 - Son Dakika

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Ankara sağlık bakanı koca, 'koronavirüs önlemleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu - 2
6 saat önce
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, 'koronavirüs önlemleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu - 2.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, 'koronavirüs önlemleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu - 2
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