Ankara sağlık başkanı koca koronavirüsü ile alakalı açıklamalarda bulundu-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara sağlık başkanı koca koronavirüsü ile alakalı açıklamalarda bulundu-3 - Son Dakika

Ankara sağlık başkanı koca koronavirüsü ile alakalı açıklamalarda bulundu-3

7 saat önce

ANKARA Sağlık Başkanı Koca koronavirüsü ile alakalı açıklamalarda bulundu-3.

ANKARA Sağlık Başkanı Koca koronavirüsü ile alakalı açıklamalarda bulundu-3

Ankara sağlık başkanı koca koronavirüsü ile alakalı açıklamalarda bulundu-3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
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