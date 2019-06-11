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ANKARA Sağlık malzemesi satan iş yerine 'kaçak içki' operasyonu: 3 gözaltı

5 saat önce

Sağlık malzemesi satan iş yerine 'kaçak içki' operasyonu: 3 gözaltıANKARA'da, sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, 118 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık malzemesi satan iş yerine 'kaçak içki' operasyonu: 3 gözaltı
ANKARA'da, sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, 118 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi GERSAN Sanayi Sitesinde sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan bir iş yerinde, sahte alkol tesisi kurulduğu ve bu tesiste üretilen sahte içkilerin satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler B.D, A.D. ve H.D. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, 95 litre sahte alkol, 23 litre etil alkol, 10 şişe aroma, gliserin ve renklendirici, farklı markalara ait 205 adet boş içki şişesi ile 16 adet alkollü içki şişesi kapağı, 15 adet boş anason şişesi ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
ANKARA Sağlık malzemesi satan iş yerine 'kaçak içki' operasyonu: 3 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:33 Kaynak: DHA
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