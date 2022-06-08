Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti

08.06.2022 17:47

Ankara Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerine ziyarette bulundu.

Ankara Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerine ziyarette bulundu.

Nallıhan ziyaretinin ardından Beypazarı ilçesine geçen Kurtcebe, Kaymakam Oktay Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak açılması planlanan eski kaymakamlık binasında incelemelerde bulunan Kurtcebe, binadaki eksikliklerin giderilerek faaliyete geçirilmesini istedi.

Beypazarı Devlet Hastanesine geçen Kurtcebe, Başhekim Yavuz Yavaş'tan bilgi aldı, hastaneyi gezdi, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtcebe, AA muhabirine, göreve gelmesinin ardından ziyaretler yaptığını belirtti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kurtcebe, şunları kaydetti:

"Beypazarı zaten evvelden beri bildiğimiz, sevdiğimiz ve tanıdığımız bir yer. Ankara için gerçekten önemli bir ilçe, hem turistik açıdan hem kültürel açıdan. Beypazarı için de çalışmalarımız olacak. Gerek personel anlamında, gerek cihaz anlamında, gerek yeni birimler anlamında yeni çalışmalarımız var. Nallıhan'da da benzer şekilde açılışımızı gerçekleştirdik. Orada 2 acil sağlık hizmet istasyonunu, belediyemizin katkılarıyla yapılan istasyonları hizmete açıktık. Beypazarı'nda da yapılacak bazı yatırımlarımız var ve bunları değerlendiriyoruz. Öncelikli olarak bunları hızla devreye sokacağız."

Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti
Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti
Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti
Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti

YORUMLAR
500
Kütahya İl Sağlık Müdürü Şenkul, görevi Erşan'dan devraldı Kütahya İl Sağlık Müdürü Şenkul, görevi Erşan'dan devraldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:10 Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Sağlık Müdürü Kurtcebe, Nallıhan ve Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement