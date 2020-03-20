Ankara, sağlık personellerini alkışladı - Son Dakika

Ankara, sağlık personellerini alkışladı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine 'alkış' desteğine 2 ci günde Ankaralılar kayıtsız kalmadı. Balkonlara çıkan vatandaşlar akşam saat 21.00'de sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye halkını akşam saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya ve destek olmaya çağırdı. Bakan Koca'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Ankaralılar, çağrının ikinci gününde de akşam saat 21.00'de evlerinin balkon ve camlarından alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Saat 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM' Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım" diyerek ikinci günde Türk halkını balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya davet etti.