Ankara, sağlık turizminde ATO'nun organize ettiği "HİSER Projesi" ile öne çıkacak - Son Dakika

Ankara, sağlık turizminde ATO'nun organize ettiği "HİSER Projesi" ile öne çıkacak

10.04.2021 12:05
Ankara, sağlık turizminde ATO'nun organize ettiği

Ankara Ticaret Odası (ATO), başkentin hizmet ihracatını artırmak ve kenti sağlık turizminde merkez haline getirmek amacıyla Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'ni (HİSER) başlattı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), başkentin hizmet ihracatını artırmak ve kenti sağlık turizminde merkez haline getirmek amacıyla Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'ni (HİSER) başlattı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteği ve ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonunun organizasyonuyla oluşturulan HİSER Projesi, Odanın Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıyla başlatıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler, ihtiyaç analizleri, yurt dışı çalışmaları sayesinde başkentteki sağlık kuruluşları ile turist getiren acentelerin 3 yıl içinde dünyayla rekabet edebilir hale geleceğini bildirdi.

İhracat ve turizmin, cari açığın kapatılması açısından önemli olduğunu belirten Baran, "Başkent ekonomisini ve turizmini geliştirmek adına yapılacak en kıymetli işlerden birisi sağlık turizmi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık turizmi açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Baran, ülkenin 2019'da yaklaşık 660 bin yabancı hastayı konuk ederken geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu rakamın 1 milyon 200 bini aştığını ve 2 milyar dolara yakın gelir elde ettiğini vurguladı.

Baran, sağlık turizmi için gelen yabancı turistin deniz turizmi için gelenlerden daha fazla harcama yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi dünyanın da son yıllarda çok önem verdiği, gelir sağlayan bir turizm çeşidi. Hasta tedavi için geldiği zaman yanında ailesinden biriyle geliyor ve tedavisi bitinceye kadar konaklıyor ve boş kaldığı zaman da çevredeki tarihi-turistik yerleri geziyor. Deniz turizmi için gelen ziyaretçi ortalama 700-800 dolar harcarken sağlık turizmi için gelenin harcadığı para, yaptığı işlemlere bağlı olarak 8 bin ila 10 bin doları buluyor."

Ticaret Bakanlığının hizmet sektörü ile bazı sektörlerde ihracatı geliştirmeye yönelik destekler verdiğine işaret eden Baran, geçmiş yıllarda yine sağlık alanında olmak üzere medikal sektörüne yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Baran, URGE Projesi sayesinde sektörde faaliyet gösteren ATO üyelerinin pazarlarının genişlediğini ve sektör ihracatının yaklaşık yüzde 86 arttığını ifade ederek, HİSER Projesi ile de başkentin sağlık turizmini hak ettiği yere taşıma gayreti içinde olduklarını bildirdi.

"Sağlık turizmi için direkt uçuşları artırmaya çalışıyoruz"

Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşlar konusunda çalışma yürüttükleri bilgisini veren Baran, bu uçuşların sağlık turizminin gelişmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Baran, Türk Hava Yollarının desteğiyle salgın öncesi 34 destinasyona ulaştıklarını hatırlatarak, salgın döneminde bu sayının düştüğünü ancak yurt dışı uçuşlar konusundaki çalışmalarına yeniden başladıklarını ifade etti.

Ankara'nın, sağlık turizmi açısından önem taşıyan termal kaynaklar açısından da zengin olduğuna dikkati çeken Baran, dünyanın en kıymetli termal suyu olarak bilinen Fransa'daki Vichy Kaplıcası'nın suyuna eş değer suyun Haymana'da bulunduğunu kaydetti.

Toplantıda, ATO üyeleri arasında projeye dahil olan sağlık kuruluşları ile sağlık turistlerine hizmet veren seyahat acentelerine HİSER Projesi'ne ilişkin sunum yapıldı.

Sağlık turizmi, İhracat, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara, sağlık turizminde ATO'nun organize ettiği 'HİSER Projesi' ile öne çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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