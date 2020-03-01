Ankara sahil güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara sahil güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı - Son Dakika

Ankara sahil güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı

20 dakika önce

ANKARA Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı.

ANKARA Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı

Ankara sahil güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
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