Ankara sahil güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı - Son Dakika

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Ankara sahil güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı
20 dakika önce
ANKARA Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
ANKARA Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı
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