Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3) - Son Dakika
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Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)

26.05.2022 08:52

MUĞLA'DA 18 GÖZALTIEmniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç...

MUĞLA'DA 18 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu başlatıldı. Bu kapsamda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kent genelindeki 18 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 37 tabanca, 217 fişek, 3 ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3) - Son Dakika
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