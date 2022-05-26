Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (3)

MUĞLA'DA 18 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu başlatıldı. Bu kapsamda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kent genelindeki 18 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 37 tabanca, 217 fişek, 3 ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,