Ankara sahte reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Ankara sahte reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Sahte Reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
Sahte Reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi
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