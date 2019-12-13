Ankara sahte reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara sahte reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ankara sahte reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Sahte Reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Sahte Reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara sahte reçete düzenleyenlere operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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